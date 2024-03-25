Осторожно, неадекват! Российские автомобилисты заявили, что весной риск ДТП растет из-за агрессивных водителей

"Ренессанс Страхование": весной водители становятся более агрессивными

1:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

Большинство автовладельцев уверены в том, что весной число агрессивных водителей увеличивается, сообщает "Ренессанс Страхование" со ссылкой на данные опроса своих клиентов.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

В опросе приняли участие 1223 совершеннолетних респондента из крупных городов России.

Результаты показывают, что только пятая часть российских автовладельцев не испытывает пренебрежительного отношения к себе со стороны других водителей. Треть сталкивалась с автохамством неоднократно, а каждый восьмой — часто.

Большинство респондентов заявили, что риск попасть в ДТП с повреждением машины больше всего увеличивает поведение водителей (36%) или мотоциклистов (17%) либо собственное поведение (10%). Только четверть автовладельцев назвала причиной порчи авто плохое качество дорог.

При этом большинство считают, что основной источник опасности на дороге — сами автомобилисты. Две трети попадали в опасные ситуации из-за неадекватного поведения "коллег". При этом 64% водителей уверены в том, что количество агрессивных водителей вырастает весной.

Кроме того, агрессивные водители являются самым раздражающим фактором на дороге — об этом заявили 37% опрошенных.

"Статистика страховых случаев подтверждает, что весной водители чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия, — отметил вице-президент Группы "Ренессанс Страхование" Сергей Демидов.

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