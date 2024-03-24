Страховой дом "ВСК" зафиксировал высокий уровень детского травматизма в Москве, Санкт-Петербурге и еще четырех городах

Москва и Санкт-Петербург вошли в число самых травмоопасных регионов для детей

0:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Москва и Санкт-Петербург вошли в число российских регионов с самым высоким уровнем детского травматизма в 2023 году, сообщили Banki.ru со ссылкой на Страховой дом "ВСК".

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Также в списке страховщика оказались Великий и Нижний Новгород, Уфа и Иркутск.

По статистике "ВСК", в 5% случаев дети получали травмы во время занятий спортом (5%). Чаще всего травмы получали подростки (94%), реже всего - дошкольники (3%). Отмечается, что мальчики травмируются гораздо чаще девочек (71% страховых случаев).

Самое большое число из-за обращений по детским травмам пришлось на март (17%) и апрель (16%). Меньше всего подобных происшествий фиксируется в начале учебного года (4%), сообщили в "ВСК".

Ранее Российский союз автостраховщиков назвал москвичей самыми аккуратными водителями в 2023 году.