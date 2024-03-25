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АСВ заявило о готовности реализовать меры по страхованию средств на электронных кошельках россиян

АСВ поддержало идею ЦБ страховать средства на электронных кошельках

0:52
Страхование

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) поддержало идею страхования средств, хранящихся на электронных кошельках россиян, сообщают "Известия".

АСВ поддержало идею ЦБ страховать средства на электронных кошельках
Фото: money.yandex.ru by ООО Яндекс.Деньги is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В субботу председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции сообщила, что ЦБ рассматривает возможные варианты страхования электронных кошельков. В частности, предлагается ввести защиту для кошельков, прошедших процедуру идентификации, а также установить общий лимит страхового возмещения в размере 1,4 млн рублей, уточнила она.

"Агентство подтверждает свою поддержку и готовность реализовать инициативу по страхованию финансов на электронных кошельках в рамках своих компетенций", — прокомментировали ее слова АСБ.

Ранее РСА назвал московских автовладельцев самыми аккуратными в 2023 году.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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