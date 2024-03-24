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"Росгосстрах", "СберСтрахование" и другие страховщики пообещали упростить процедуру возмещения убытков пострадавшим в "Крокусе"

Страховые компании упростили возмещение убытков пострадавшим в "Крокусе"

1:33
Страхование

Страховые компании заявили об упрощенной процедуре урегулирования убытков для клиентов, пострадавших в результате террористической атаки на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске.

Страховые компании упростили возмещение убытков пострадавшим в "Крокусе"
Фото: Telegram by МЧС России

Пострадавшие могут рассчитывать на получение дополнительной помощи в рамках своей программы, сообщил "Росгосстрах". В компании уточнили, что среди посетителей концертного зала минимум трое имели полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) "Росгосстраха".

"Ингосстрах" пообещал упрощённое урегулирование убытков для клиентов, чьё здоровье или имущество пострадало в теракте. Заявления страхователей принимаются в офисе и мобильном приложении IngoMobile.

Кроме того, "Ингосстрах" предоставляет пострадавшим дополнительные консультации кризисных психологов.

Страховые компании "Сбера" — "СберСтрахование жизни" и "СберСтрахование" — произведут выплаты пострадавшим и наследникам погибших на основании минимального пакета документов. Для упрощения процедуры страховщики запросят данные в ЗАГС.

"ВСК" сообщила, что ускорила рассмотрение обращений пострадавших, и производит его по упрощенной схеме, по минимальному набору документов.

Также упрощенную процедуру страхового урегулирования и рассмотрение заявления пострадавших вне очереди ввели "Югория", "РЕСО-Гарантия", "Согласие" и "СОГАЗ". Помимо возмещения материальных убытков и медицинского обслуживания страховщики предлагают клиентам психологические консультации.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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