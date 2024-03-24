Ущерб имуществу пострадавшего от теракта "Крокуса" предварительно оценивается в 10 миллиардов рублей

АСН: "Ингосстрах" страховал "Крокус Сити Холл"

0:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Ингосстрах" полностью выполнит свои обязательства по договору страхования "Крокус Сити Холла", сообщили АСН в страховой компании.

Фото: t.me by МЧС России

Имущество владельца концертного зала "Крокус Сити Холл" застраховано в компании "Ингосстрах". На какую сумму — страховая компания не уточнила.

Кроме этого, страховщик ввел упрощённое урегулирование убытков для людей, здоровье или имущество которых пострадало в результате теракта.

По данным АСН, ущерб имуществу концертного зала, пострадавшему от атаки, предварительно оценивается в 10 млрд руб. Ври этом выплата может быть меньше, если страховая сумма не превышает размер причиненного ущерба.

Ранее суд отказал музыкальной группе Metallica в страховке за отмену концертов из-за пандемии ковида.