Ущерб имуществу пострадавшего от теракта "Крокуса" предварительно оценивается в 10 миллиардов рублей

"Ингосстрах" полностью выполнит свои обязательства по договору страхования "Крокус Сити Холла", сообщили АСН в страховой компании.
Имущество владельца концертного зала "Крокус Сити Холл" застраховано в компании "Ингосстрах". На какую сумму — страховая компания не уточнила.
Кроме этого, страховщик ввел упрощённое урегулирование убытков для людей, здоровье или имущество которых пострадало в результате теракта.
По данным АСН, ущерб имуществу концертного зала, пострадавшему от атаки, предварительно оценивается в 10 млрд руб. Ври этом выплата может быть меньше, если страховая сумма не превышает размер причиненного ущерба.
Ранее суд отказал музыкальной группе Metallica в страховке за отмену концертов из-за пандемии ковида.
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