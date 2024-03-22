Россия вошла в середину ТОП-100 стран с самыми устойчивыми условиями для бизнеса

Россия замыкает шестой десяток в списке стран с самыми устойчивыми условиями для бизнеса. Об этом сообщает FM Global.
У нашей страны, по оценкам зарубежных аналитиков, 61 балл и 58-е место. Всего в рейтинг попали 130 государств.
Самая устойчивая бизнес-среда оказалась в Дании. Следом идут Люксембург, Сингапур, Швейцария, Германия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Бельгия и центральный регион США.
При составлении списка учитывались такие риски, как инфляция, изменение климата и другие.
Как отмечает FM Global страны, входящие в топ-50 индекса, как правило, восстанавливаются после имущественных потерь на 30% быстрее по сравнению с государствами, имеющими более низкий рейтинг.
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