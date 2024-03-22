Надёжность и инновации: названа лучшая страховая компания России по итогам 2023 года

Финансовый маркетплейс Банки.ру признал лучшей страховой компанией России 2023 года Страховой Дом ВСК. Об этом говорится в пресс-релизе компании на сайте АСН.
При определении победителя премии сервис оценивал надёжность компании, применение ею инноваций и то, как страховщик выплачивает компенсации. Кроме того, Банки.ру учитывал отзывы клиентов страховых фирм.
Отмечается, что за право стать лучшим страховщиком 2023 года боролись крупнейшие страховые компании РФ.
Премия на звание лучшей страховой компании проводится уже 17 лет. Победителя в ней определяют как эксперты, так и сами страхователи.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.