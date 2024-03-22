Один из крупнейших российских банков ПСБ создал компанию по страхованию жизни

Промсвязьбанк создал дочернюю компанию, которая будет заниматься страхованием жизни россиян. Об этом сообщает "Интерфакс".
Новый страховщик получил название ПСБ "Страхование жизни". Фирму зарегистрировали в минувший четверг. Уставный капитал компании составил почти полмиллиарда рублей.
Возглавил страховую фирму Николай Тимофеев. При этом "Интерфакс" отмечает, что ООО ПСБ "Страхование жизни" ещё не получило лицензии для работы.
Напомним, ранее сообщалось, что страховые компании могут обязать согласовывать свои названия с Банком России. Такой законопроект уже разработали в министерстве финансов РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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