Один из крупнейших российских банков ПСБ создал компанию по страхованию жизни

Промсвязьбанк обзавёлся "дочкой" в сфере страхования жизни

0:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Промсвязьбанк создал дочернюю компанию, которая будет заниматься страхованием жизни россиян. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото: imperioproperties.com by Jameson983 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Новый страховщик получил название ПСБ "Страхование жизни". Фирму зарегистрировали в минувший четверг. Уставный капитал компании составил почти полмиллиарда рублей.

Возглавил страховую фирму Николай Тимофеев. При этом "Интерфакс" отмечает, что ООО ПСБ "Страхование жизни" ещё не получило лицензии для работы.

Напомним, ранее сообщалось, что страховые компании могут обязать согласовывать свои названия с Банком России. Такой законопроект уже разработали в министерстве финансов РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.