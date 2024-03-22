Автостраховщики назвали регионы России с самыми неаккуратными водителями

В Российском союзе автостраховщиков назвали регионы с самыми аккуратными водителями по итогам прошлого года. Об этом сообщается на сайте организации.
Таковыми оказались москвичи — в столице 46,8% автовладельцев имеют максимальную скидку по ОСАГО за безаварийное вождение.
Второе и третье места достались Санкт-Петербургу (43,1%) и Подмосковью (42%).
Также в пятёрку самых внимательных водителей попали Ленинградская область (40,8%) и Пермский край (40,2%).
Что касается самых неаккуратных водителей, то, по данным РСА, меньше всего автомобилистов имеют скидку за езду без ДТП в Чечне (3,8%), Дагестане (3,9%), Ингушетии (5,3%), Тыве (5,4%) и Калмыкии (11,1%).
Глава РСА Евгений Уфимцев добавил, что в России треть водителей имеют минимальный КБМ.
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