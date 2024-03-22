Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Польше заявили, что идея Макрона подстегнула ЕС увеличить помощь Киеву
Посол Ноздрев: если Япония передаст ракеты Patriot, ее ждут последствия
Ветеринары рассказали, почему кошки едят траву
СИБУР: рынок труда в РФ стал очень высококонкурентным
Яркие и сочные листья: рассказываем об аралии
Стало известно, почему собаки лают на велосипедистов
В Кремле дали комментарий по поводу ограничений импорта из России
Пенсионеры смогут открыть в Сбере "Накопительный счет" со ставкой до 14% годовых
Канадские фигуристы Стеллато-Дудек и Дешам победили на чемпионате мира
Автостраховщики назвали регионы России с самыми неаккуратными водителями

РСА назвал московских водителей самыми аккуратными по итогам 2023 года

1:03
Страхование

В Российском союзе автостраховщиков назвали регионы с самыми аккуратными водителями по итогам прошлого года. Об этом сообщается на сайте организации.

РСА назвал московских водителей самыми аккуратными по итогам 2023 года
Фото: unsplash.com by Daniela Cuevas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Таковыми оказались москвичи — в столице 46,8% автовладельцев имеют максимальную скидку по ОСАГО за безаварийное вождение.

Второе и третье места достались Санкт-Петербургу (43,1%) и Подмосковью (42%).

Также в пятёрку самых внимательных водителей попали Ленинградская область (40,8%) и Пермский край (40,2%).

Что касается самых неаккуратных водителей, то, по данным РСА, меньше всего автомобилистов имеют скидку за езду без ДТП в Чечне (3,8%), Дагестане (3,9%), Ингушетии (5,3%), Тыве (5,4%) и Калмыкии (11,1%).

Глава РСА Евгений Уфимцев добавил, что в России треть водителей имеют минимальный КБМ.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Крот уйдёт на участок к соседу: просто закопайте это в саду — вредителю не понравится

Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.

Как избавиться от кротов?
Налоговая закроет бизнес Александра Реввы в России
Налоговая ликвидирует бизнес шоумена Александра Реввы в России
Алюминиевая проводка возвращается в сферу строительства. Эксперты: теперь она лучше медной и выгоднее
Российская промышленность начала самостоятельно выпускать тантал
Прибалтийские страны двигаются к пропасти по русофобской тропинке Дмитрий Плотников РФ ответила на новый план Запада мощными ударами по центрам принятия решений, энергосистеме и логистике Украины Любовь Степушова Артефакты истории: два кинжала фараона Тутанхамона Вячеслав Шпаковский
Эвелина Блёданс высказазалась о дебоше Никиты Кологривого: "Кусают, когда популярность уходит"
Королева Камилла пожаловалась на младшего сына Кейт Миддлтон
Рассада становится бледной и не обретает здорового и привлекательного вида: что делать
Рассада становится бледной и не обретает здорового и привлекательного вида: что делать
Последние материалы
В Польше заявили, что идея Макрона подстегнула ЕС увеличить помощь Киеву
Посол Ноздрев: если Япония передаст ракеты Patriot, ее ждут последствия
Ветеринары рассказали, почему кошки едят траву
СИБУР: рынок труда в РФ стал очень высококонкурентным
Яркие и сочные листья: рассказываем об аралии
Стало известно, почему собаки лают на велосипедистов
В Кремле дали комментарий по поводу ограничений импорта из России
РСА назвал московских водителей самыми аккуратными по итогам 2023 года
Пенсионеры смогут открыть в Сбере "Накопительный счет" со ставкой до 14% годовых
Канадские фигуристы Стеллато-Дудек и Дешам победили на чемпионате мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников