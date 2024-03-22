ОСАГО лидирует. 91% обращений к финомбудсмену составляют споры по автострахованию

Финомбудсмен: на споры по ОСАГО приходится 91% страховых обращений

0:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2023 году в Службу финансового уполномоченного поступило 134 213 обращений потребителей, большинство из них — в отношении страховых организаций, сообщил Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

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Общий объем обращений по страховым случаям сократился на 12,9% по сравнению с 2022 годом, отметил он.

"При этом споры по автострахованию, в первую очередь по договорам ОСАГО, продолжают занимать подавляющую долю в общем объеме решений по страховым спорам — 90,7%", — добавил Воронин.

Отчет о деятельности Службы финансового уполномоченного будет опубликован до 1 июня 2024 г. на сайте финомбудсмена.

Ранее суд обязал страховую компанию выплатить 80 тысяч рублей за сбитого в Подмосковье лося.