ОСАГО лидирует. 91% обращений к финомбудсмену составляют споры по автострахованию

В 2023 году в Службу финансового уполномоченного поступило 134 213 обращений потребителей, большинство из них — в отношении страховых организаций, сообщил Главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.
Общий объем обращений по страховым случаям сократился на 12,9% по сравнению с 2022 годом, отметил он.
"При этом споры по автострахованию, в первую очередь по договорам ОСАГО, продолжают занимать подавляющую долю в общем объеме решений по страховым спорам — 90,7%", — добавил Воронин.
Отчет о деятельности Службы финансового уполномоченного будет опубликован до 1 июня 2024 г. на сайте финомбудсмена.
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