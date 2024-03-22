Суд обязал страховую компанию выплатить 80 тысяч рублей за сбитого в Серпуховском районе лося

За смерть сбитого под Серпуховом лося заплатит страховая компании

1:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

За смерть лося, сбитого в Серпуховском районе автомобилисткой, придется заплатить страховой компании, сообщил "МК".

Фото: images.nbii.gov by Джон Дж. Мозессо is licensed under public domain

ДТП произошло в Серпуховском городском округе. Автовладелица двигалась по автотрассе Серпухов — деревня Райсеменовское, когда на дорогу внезапно выбежал лось. Женщине не успела вовремя среагировать и сбила животное. Лось получил смертельные травмы.

Произошедшее зафиксировали инспекторы ГИБДД, которые передали данные в прокуратуру. К автовладелице и ее страховщику был подан иск в Серпуховской городской суд. Женщина попросила взыскать ущерб животному миру Подмосковья в размере 80 тысяч рублей со страховой компании. Представители страховщика просили оставить дело без рассмотрения, ссылаясь на несоблюдение процессуальных требований. Суд с ними не согласился и обязал компанию выплатить ущерб за смерть животного.

Ранее владелец Shacman SX получил от страховой почти 6 млн рублей из-за ДТП с уснувшим за рулем водителем.