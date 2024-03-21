Обошлось в "копеечку": страховщик "разорился" на миллионы рублей из-за уснувшего за рулём водителя Shacman SX

Владелец Shacman SX получил 5,8 млн рублей за ДТП, устроенное уснувшим водителем

0:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Нижегородской области водитель Shacman SX уснул за рулём, в результате чего самосвал опрокинулся в кювет. Страховая компенсация составила миллионы рублей, сообщили в компании "МАКС".

Фото: flickr.com by order_242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Инцидент случился на 14-м километре трассы Сергач-Пильна. Машина 2022 года выпуска серьёзна повредилась, но была застрахована.

В компании признали случай страховым и выплатили компании-владельцу грузовика 5,8 млн рублей. О судьбе водителя в пресс-релизе страховщика не сообщается.

Напомним, ранее глава РСА Евгений Уфимцев рассказал, кто из россиян чаще всего избегает покупки ОСАГО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.