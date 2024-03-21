Обошлось в "копеечку": страховщик "разорился" на миллионы рублей из-за уснувшего за рулём водителя Shacman SX

В Нижегородской области водитель Shacman SX уснул за рулём, в результате чего самосвал опрокинулся в кювет. Страховая компенсация составила миллионы рублей, сообщили в компании "МАКС".
Инцидент случился на 14-м километре трассы Сергач-Пильна. Машина 2022 года выпуска серьёзна повредилась, но была застрахована.
В компании признали случай страховым и выплатили компании-владельцу грузовика 5,8 млн рублей. О судьбе водителя в пресс-релизе страховщика не сообщается.
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