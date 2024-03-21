В Год семьи в программу ОМС вошла оценка репродуктивного здоровья и маммография с участием ИИ

ФОМС: Более 6 млн россиян смогут пройти оценку репродуктивного здоровья в 2024

1:41 Your browser does not support the audio element. Страхование

Около шести миллионов россиян в 2024 году смогут пройти диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья, ветераны боевых действий смогут сделать это вне очереди, сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин премьер-министру Михаил Мишустину на встрече, посвященной вопросам организации медпомощи гражданам в Год семьи.

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Глава фонда рассказал, что в 2023 году объемы медицинской помощи в России выполнены и оплачены полностью, при этом профилактические медицинские осмотры прошло более 82 миллионов человек, что на 23 млн выше, чем в 2022 году.

Баланин отметил, что профилактические мероприятия являются приоритетом программы госгарантий медпомощи в 2024 году — их пройдут более 100 миллионов человек.

Также в Год семьи в программу вошла диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья, включая консультацию психолога для комплексной оценки состояния здоровья пациента.

"Впервые в программе государственных гарантий предусмотрено проведение маммографических исследований с использованием искусственного интеллекта в качестве второго мнения", — рассказал глава фонда об инновациях в сфере медпомощи.

По словам Баланина, это снизит нагрузку на врачей и повысит качество исследований.

Мишустин на встрече отметил, что бюджет ФОМС в 2024 году составляет более 4 триллионов рублей, то есть на 20% больше, чем в 2023. При планировании бюджета существенно расширен перечень видов помощи, в частности, за счет диспансеризации и реабилитации.

"Особенно нужно уделить внимание участникам специальной военной операции, которые в этом нуждаются", — подчеркнул он.

Мишустин добавил, что в новых регионах 3,5 млн граждан уже оформили полисы ОМС, и призвал организовать медпомощь в присоединившихся в 2022 году областях по всем российским стандартам.