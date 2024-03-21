"Покупать невыгодно". Страховые компании продают однодневные ОСАГО по цене годового полиса

РСА: Средняя стоимость коротких полисов ОСАГО составила 3755 рублей

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

Средний срок коротких ОСАГО, выданных со 2 марта, составляет два месяца, подсчитали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Об этом сообщает портал "Сравни".

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Со 2 марта 2024 года страховые компании стали предоставлять услугу оформления краткосрочных полисов ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев.

По данным РСА, среднее значение понижающего коэффициента, который применяют страховщики при продаже договоров, составило 0,45, а средняя премия — 3755 рублей.

Так, в "РЕСО-Гарантии" АСН рассказали, что на 12 марта автовладельцы купили 5 однодневных полисов, средняя цена составила 1304 рубля. Таксистов среди страхователей не обнаружено. Чуть популярнее оказались полисы на срок от 2 до 3 месяцев — 59 штук, сообщил страховщик.

В "Росгосстрахе" отметили, что короткие полисы не пользуются большим спросом — за первую неделю продаж компания продала всего один договор на срок менее 3 месяцев.

В "ВСК" подтвердили, что краткосрочные ОСАГО не слишком востребованы среди автовладельцев — в основном они продолжают покупать полисы на год.

В "Абсолют Страховании" рассказали, что ажиотажного спроса на такой вид полисов нет, так как большинство водителей пользуются машиной круглогодично.

"Да и покупать краткосрочный полис невыгодно, он обходится клиенту в итоге дороже, чем годовой", — уточнил страховщик.

Изначально создатели коротких полисов обязательной "автогражданки" предполагали, что такие договоры будут интересны таксистам, работающим на нерегулярной основе. Однако статистика показала, что со 2 марта всего 5% краткосрочных ОСАГО пришлись на таксистов.

Ранее ЦБ заявил, что в 31 регионе России вырастут тарифы на ОСАГО.