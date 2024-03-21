Стало известно, какая категория российских водителей избегает покупки ОСАГО

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Глава РСА: не покупают ОСАГО самые аварийные водители

1:11
Страхование

Выяснилось, кто из россиян, владеющих автомобилем, предпочитает не покупать полис ОСАГО. Об этом рассказал глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Глава РСА: не покупают ОСАГО самые аварийные водители
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan jerrykavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам Уфимцева, практика показала, что без ОСАГО чаще всего ездят водители, которые регулярно попадают в аварии. Это несёт негативные последствия. Аварийные автовладельцы не платят за страховку, из-за чего пострадавшие не могут получить компенсацию через страховщика и идут в суд. В результате люди теряют время на судебные тяжбы, где иногда и вовсе сталкиваются с такими виновниками ДТП, которым нечем платить. То есть, получить компенсацию становится фактически невозможно.

Сейчас в Думе находится на рассмотрении законопроект, который предлагает отменить обязательное предъявление ОСАГО при регистрации авто в ГИБДД. Чтобы не допустить всплеска аварий из-за небрежного отношения водителей к страховке, Минтранс разработал законопроект о проверке полисов по видеокамерам.

Как отметил Евгений Уфимцев, РСА поддерживает идею транспортного министерства, и, более того, в России уже всё готово для запуска такого механизма.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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