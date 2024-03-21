Стало известно, какая категория российских водителей избегает покупки ОСАГО

Выяснилось, кто из россиян, владеющих автомобилем, предпочитает не покупать полис ОСАГО. Об этом рассказал глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
По словам Уфимцева, практика показала, что без ОСАГО чаще всего ездят водители, которые регулярно попадают в аварии. Это несёт негативные последствия. Аварийные автовладельцы не платят за страховку, из-за чего пострадавшие не могут получить компенсацию через страховщика и идут в суд. В результате люди теряют время на судебные тяжбы, где иногда и вовсе сталкиваются с такими виновниками ДТП, которым нечем платить. То есть, получить компенсацию становится фактически невозможно.
Сейчас в Думе находится на рассмотрении законопроект, который предлагает отменить обязательное предъявление ОСАГО при регистрации авто в ГИБДД. Чтобы не допустить всплеска аварий из-за небрежного отношения водителей к страховке, Минтранс разработал законопроект о проверке полисов по видеокамерам.
Как отметил Евгений Уфимцев, РСА поддерживает идею транспортного министерства, и, более того, в России уже всё готово для запуска такого механизма.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.