Премьер-министра Мишустина попросили ускорить запуск проверки ОСАГО по видеокамерам

Глава РСА: к запуску проверки ОСАГО по камерам всё готово

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков попросил премьер-министра Михаила Мишустина ускорить запуски проверки полиса ОСАГО по видеокамерам. Об этом сообщил глава РСА Евгений Уфимцев.

Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам Уфимцева, в организации поддерживают предложение парламентария, и отмечают, что к запуску таких проверок уже всё готово.

— Организационно к запуску проверки наличия полиса ОСАГО по камерам всё готово. Необходимо ускорить запуск этого процесса, — отметил Уфимцев.

Напомним, что сейчас в Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому у автовладельцев должны перестать требовать полис ОСАГО при регистрации машины в ГИБДД. Из-за этого водители могут начать небрежнее относиться к страхованию, опасаются эксперты.