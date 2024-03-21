Премьер-министра Мишустина попросили ускорить запуск проверки ОСАГО по видеокамерам

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков попросил премьер-министра Михаила Мишустина ускорить запуски проверки полиса ОСАГО по видеокамерам. Об этом сообщил глава РСА Евгений Уфимцев.
По словам Уфимцева, в организации поддерживают предложение парламентария, и отмечают, что к запуску таких проверок уже всё готово.
— Организационно к запуску проверки наличия полиса ОСАГО по камерам всё готово. Необходимо ускорить запуск этого процесса, — отметил Уфимцев.
Напомним, что сейчас в Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому у автовладельцев должны перестать требовать полис ОСАГО при регистрации машины в ГИБДД. Из-за этого водители могут начать небрежнее относиться к страхованию, опасаются эксперты.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.