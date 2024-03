Премьер-министра Мишустина попросили ускорить запуск проверки ОСАГО по видеокамерам

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков попросил премьер-министра Михаила Мишустина ускорить запуски проверки полиса ОСАГО по видеокамерам. Об этом сообщил глава РСА Евгений Уфимцев.

Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported