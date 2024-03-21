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Поймал аквапланирование. В Финляндии владелец Ferrari получил от страховой компании 530 тыс. евро за разбитый автомобиль

АСН: В Финляндии страховая выплатила рекордные 530 тысяч евро за разбитую Ferrari

1:45
Страхование

Страховая компания спустя полгода разбирательства выплатила финскому бизнесмену компенсацию в размере 530 тысяч евро за разбитую на шоссе Ferrari SF90 Stradale, сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

АСН: В Финляндии страховая выплатила рекордные 530 тысяч евро за разбитую Ferrari
Фото: flickr.com by Александр Прево is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В ноябре 2023 г. водитель премиального спорткара во время сильного дождя ехал по шоссе в окрестностях Тампере и поймал аквапланирование, в результате чего врезался в отбойник. Передняя часть и подвеска получили серьезные повреждения, также пострадали другие части кузова. Несмотря на то, что подушки безопасности не сработали, водитель остался цел. Расследование показало, что авария произошла на низкой скорости, владелец "Феррари" не нарушил ПДД.

Первым решением бизнесмена было отремонтировать спорткар, так как машина входила в ограниченную серию из 799 экземпляров. После пяти месяцев обсуждения со страховой компанией он принял решение списать автомобиль и получить компенсацию в размере 530 тысяч евро, так как ремонт оказался нецелесообразен. Разбитый "Феррари" страховщики продадут на запчасти.

Бизнесмен приобрел Ferrari SF90 Stradale в 2021 году за 750 тысяч евро и успел проехать на нем 53 тыс. км. Самым длинным путешествием на итальянском спорткаре стала поездка из Стокгольма в Париж. На полученную от страховщика компенсацию предприниматель приобрел сразу два авто — McLaren Artura за 250 тыс. евро и Ferrari 296 GTS за 320 тыс. евро

Ранее РСА сообщил, что в России вырос спрос на неоригинальные запчасти для авто.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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