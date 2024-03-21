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"Подделываются значительно реже". Из-за частых случаев контрафакта в России вырос спрос на неоригинальные запчасти для авто

РСА: В России вырос спрос на неоригинальные запчасти для автомбилей

1:52
Страхование

Стоимость запчастей для автомобилей снизилась на 0,6% по сравнению с 2023 годом, сообщает АСН со ссылкой на справочник деталей для ремонта по ОСАГО Российского союза автостраховщиков (РСА).

РСА: В России вырос спрос на неоригинальные запчасти для автомбилей
Фото: freepik.com by standret is licensed under public domain

Такая динамика говорит о том, что ситуация с запчастями для авто во многом стабилизировалась, отметил президент союза Евгений Уфимцев.

По словам главы РСА, "корзина часто бьющихся запчастей", куда входят в том числе бамперы, крылья, капот и фары, подешевела на 1,9%.

Уфимцев добавил, что цена деталей для марок автомобилей, которые ранее показывали рост в десятки процентов, в этом году выросла умеренно. Больше всего (на 11,7%) подорожали запчасти для Infiniti. Стоимость деталей для Suzuki выросла на 4,8%, для Subaru — на 3,2%, для Mazda — на 2,7%, для Mercedes Benz — на 1,8%. Средние цены на запчасти для "ВАЗ" остались практически на том же уровне, уточнил он.

В новый справочник РСА также будут внесены цены на запчасти для китайских авто, так как в союзе видят растущий спрос на машины из КНР, рассказал Уфимцев.

Президент РСА пояснил, что умеренный рост цен на запчасти был достигнут благодаря параллельному импорту и увеличению числа неоригинальных деталей. Однако нельзя говорить, что все проблемы решены, подчеркнул он.

"Из-за резкого роста контрафактных деталей — которые выдаются за "оригинал", но при этом являются некачественной подделкой — вырос спрос на неоригинальные запчасти, которые подделываются значительно реже", — рассказал Уфимцев.

Президент РСА добавил, что трудности возникают и со сроками поставки — на популярные детали они могут превышать месяц.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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