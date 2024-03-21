"Ингосстрах": Рынок ОСАГО убыточен, потому что суды встают на сторону автовладельцев

Гендиректор "Ингосстраха" назвал рынок ОСАГО уязвимым для мошенников

1:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Один из факторов, делающих ОСАГО непривлекательным бизнесом в глазах страховщиков, — уязвимость для мошенников, заявил гендиректор, председатель правления "Ингосстраха" Александр Григорьев изданию "За рулем. РФ".

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По словам Григорьева, это происходит потому, что суды в 80-90%, а в некоторых регионах — в 100% случаев встают на сторону не страховых компаний, а автовладельцев, даже если те являются мошенниками. Это повышает коэффициент убыточности по ОСАГО, отметит топ-менеджер. Например, в Камчатском крае он составил 139%.

"Доходит до того, что мы представляем в суде доказательство того, что за рулем в момент аварии был не страхователь, а судья отказывается принимать это во внимание. Или, например, сгорела у человека одна из двух машин. Он идет к нам, мы начинаем разбираться, и выясняем, что сгоревшая как раз не была застрахована. Другая модель, номер, и так далее. И что вы думаете? Суд первой инстанции мы проиграли", — рассказал Григорьев.

ЦБ ранее заявлял, что намерен прописать в законе об ОСАГО процедуру досудебного урегулирования споров, по которой водитель, недовольный размером страховой выплаты, должен будет до суда подать претензию страховщику. Также Банк России собирается отредактировать закон "О защите прав потребителей" в части ОСАГО, чтобы снизить количество судебных исков.

Тем временем в Волгограде автомошенники обманывают водителей, представляясь аварийными комиссарами.