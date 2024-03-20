Автовладельцам придется раскошелиться. ЦБ РФ повышает тарифы на "автогражданку" в трети российских регионов

Центробанк: ОСАГО подорожает в 31 регионе России

2:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

Центробанк России предложил повысить территориальные коэффициенты по ОСАГО в 31 регионе России, сообщает "Прайм".

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

ЦБ недавно получил статус страхового регулятора и право устанавливать тарифы по обязательным видам страхования. Повышение тарифов призвано вывести из кризиса рынок ОСАГО, отмечает источник.

ОСАГО — убыточный рынок

Издание напоминает, что с момента вступления в силу закона об ОСАГО в середине 2003 года коэффициенты корректировались последний раз в 2011 году, базовый тариф оставался неизменным. Страховщики неоднократно подчеркивали, что убыточность в ОСАГО превышает 70% (критическим считается порог 77%, после которого компания работает практически в убыток). При этом в некоторых российских регионах выплаты по ОСАГО превышают полученные взносы.

Ситуация осложняется тем, что суды при рассмотрении споров по "автогражданке" активно принимают сторону потребителей, что увеличивает затрата страховщиков. В ЦБ отметили, что из-за этого страховые компании начали ограничивать продажу полисов, а крупные компании — уходить с рынка.

В каких регионах повысят тарифы

В число регионов, где повысят территориальный коэффициент, вошли Адыгея, Башкирия, Бурятия, Республика Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Чувашия, Камчатский край, Амурская, Архангельская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Томская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области и Ненецкий АО. Максимальные значения (2,5) будут установлены в Мурманске, Иваново и Челябинске (2,4), Казани (2,3), Благовещенске, Ульяновске и Кемерово (2,1).

Эксперты отмечают, что в среднем повышение территориального коэффициента приведет к удорожанию стоимости ОСАГО от 6 до 20%. В некоторых городах, например Петропавловске-Камчатском, за страховку придется выложить на 73% больше, чем сейчас. В Ульяновске, Димитровграде, Апатите, Белогорске, Благовещенске, Мурманске и Североморске ОСАГО подорожает примерно на 50%.