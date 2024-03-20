Страховая компания оплатила транспортировку из Сочи туристки, в которую врезался гироскутер

Отдыхавшая в Сочи туристка вместо загара получила травму позвоночника

1:28 Your browser does not support the audio element. Страхование

Отдых в Сочи закончился для уральской туристки лечением и длительным больничным, сообщает АСН.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Когда женщина открывала калитку и выходила с территории отеля, в нее врезался гироскутер. Туристка получила серьезную травму позвоночника и была транспортирована в местную больницу. Лечение она заканчивала в клинике своего города. Встав на ноги, женщина подала иск против турагента и туроператор.

Пострадавшая попросила компенсировать ей моральный вред 400 тысяч рублей, неполученную из-за больничного зарплату — более 235 тысяч, а также стоимость лечения — 19 590 рублей, включая стоимость ортеза для позвоночника. Ответчик в суде возразил, что в произошедшем виновны гироскутер и сама туристка, так как она недостаточно широко раскрыл калитку, поэтому и не увидела гироскутер.

Страховая компания, в которой женщина покупала полис по программе эконом с покрытием на 250 тысяч рублей, признала случай страховым и обеспечила транспортировку пострадавшей в сопровождении врача. Суд счел, что страховщик исполнил обязательства в полной мере, и не нашел оснований для компенсации затрат на ортез. С турагента в пользу истицы взыскали расходы на лечение, покупку ортеза и утраченного заработка, а также потребительский штраф.

Ранее эксперты объяснили, какие расходы на лечение покрывает туристическая страховка за границей.