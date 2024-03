Астраханские депутаты заявили, что ДМС для самозанятых поможет улучшить демографию в стране

Астраханские депутаты обратились к Правительству России с предложением дать самозанятым гражданам право на добровольное медицинское страхование (ДМС). Об этом сообщает "Страхование сегодня".

Фото: freepik.com by bristekjegor is licensed under public domain