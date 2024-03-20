Астраханские депутаты заявили, что ДМС для самозанятых поможет улучшить демографию в стране

В Астрахани депутаты предложили предоставить самозанятым право на ДМС

Астраханские депутаты обратились к Правительству России с предложением дать самозанятым гражданам право на добровольное медицинское страхование (ДМС). Об этом сообщает "Страхование сегодня".

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Согласно инициативе, в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» предлагается внести изменения, предоставив самозанятым россиянам право на ДМС. Предложение, выдвинутое молодежным парламентом при Думе Астраханской области, поддержали депутаты на пленарном заседании 19 марта.

Председатель Думы Игорь Мартынов отметил, что инициатива направлена на поддержку семей с детьми и создание благоприятных условий для повышения демографии в России.

«Суммы, которые на сегодняшний день уплачивают ИП, составляют порядка 6700 рублей в год. Если право на ДМС будет предоставлено самозанятым, конечно, в добровольном порядке, то люди смогут получать соответствующие выплаты в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — пояснил он.

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