Так каско выйдет дешевле. Менеджер "Росгосстраха" дал совет начинающим водителям не покупать лишних опций при оформлении полиса

"Росгосстрах" посоветовал новичкам не перегружать каско дополнительными опциями

1:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

Начинающим автовладельцам не стоит "перегружать" полис каско дополнительными опциями, посоветовала директор направления по управлению портфелем каско СК "Росгосстрах" Ольга Асташкина РИА Новости.

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Асташкина пояснила, что люди с минимальным опытом вождения входят в категорию с высокими рисками для страховщиков, поэтому каско для них стоит так дорого. При этом понесенные по полису расходы обычно несоразмерны потерям, которые могут вызвать серьезная авария или угон автомобиля.

Менеджер посоветовала новичкам для снижения стоимости каско не покупать дополнительные опции, если марка авто не относится к тем, которые любят угонщики.

Также Асташкина рекомендовала не выбирать опцию "без ограничения лиц, допущенных к управлению", даже если водительское удостоверение автовладельцем еще не получено. Гораздо дешевле выйдет, если вместо этого вписать водителя, который будет забирать машину и управлять ею, пока страхователь не получит права, подчеркнула она.

Ещё один способ хорошо сэкономить на каско — использовать безусловную франшизу — это когда водитель готов разделить со страховщиком финансовую ответственность при наступлении страхового случая, отметила Асташкина.

Ранее эксперт рассказал, какие дополнительные опции стоит купить к полису путешественника, выезжающего за границу.