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На Бали страховка спасла здоровье и тысячи евро поскользнувшейся туристке

Страховщик оплатил операцию за 11 тысяч евро подвернувшей ногу туристке на Бали

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Страхование

На Бали женщина подвернула ногу и попала в больницу, где ей предстояла операция за 11 тысяч евро. Об истории рассказывает страховая компания "Балт Ассистанс".

Страховщик оплатил операцию за 11 тысяч евро подвернувшей ногу туристке на Бали
Фото: unsplash.com by Lrns lrns is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Туристка позвонила страховщику и сообщила, что поскользнулась и подвернула ногу, после чего конечность стала сильно болеть и опухла. А через три дня женщине нужно было улетать на родину.

СК подобрала клиентке больницу, где её осмотрел хирург и обнаружил перелом левой голени. Женщине требовалась срочная операция, которую оценили на сумму почти 11 тысяч евро. Но без гарантий об оплате медики не спешили оказывать помощь.

К счастью, страховщик быстро подтвердил расходы и женщину успешно прооперировали. Через два дня её выписали и она успела вылететь домой по приобретённым ранее билетам, сказано в пресс-релизе компании.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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