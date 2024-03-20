На Бали страховка спасла здоровье и тысячи евро поскользнувшейся туристке

На Бали женщина подвернула ногу и попала в больницу, где ей предстояла операция за 11 тысяч евро. Об истории рассказывает страховая компания "Балт Ассистанс".
Туристка позвонила страховщику и сообщила, что поскользнулась и подвернула ногу, после чего конечность стала сильно болеть и опухла. А через три дня женщине нужно было улетать на родину.
СК подобрала клиентке больницу, где её осмотрел хирург и обнаружил перелом левой голени. Женщине требовалась срочная операция, которую оценили на сумму почти 11 тысяч евро. Но без гарантий об оплате медики не спешили оказывать помощь.
К счастью, страховщик быстро подтвердил расходы и женщину успешно прооперировали. Через два дня её выписали и она успела вылететь домой по приобретённым ранее билетам, сказано в пресс-релизе компании.
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