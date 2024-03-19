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Комиссар-то липовый. В Волгограде автомошенники придумали новую схему обмана участников ДТП

В Волгограде мошенники обманывают водителей, представляясь аварийными комиссарами

1:20
Страхование

В Волгограде автовладельцы, ставшие участниками ДТП, рискуют стать жертвами мошенников, выдающих себя за представителей страховых компаний, сообщают "Городские вести".

В Волгограде мошенники обманывают водителей, представляясь аварийными комиссарами
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under public domain

В момент аварии водители находятся в состоянии стресса и теряют способность критически оценить ситуацию, чем и пользуются автомошенники, отметило издание.

По словам журналистов, волгоградские злоумышленники выдают себя за аварийных комиссаров и буквально навязывают услугу водителям, обещая быстро и бесплатно помочь оформить аварию без привлечения сотрудников ГИБДД. Затем они подсовывают участникам ДТП договор, где мелким шрифтом уточняется, что это договор цессии, по которому автовладелец добровольно передает право на страховую выплату по ОСАГО сторонней компании или ИП. После этого мошенники получают по договору возмещение вместо водителей, пострадавших в ДТП.

По словам экспертов, действия мошенников можно оспорить, но только в суде региона, где зарегистрирована фирма аферистов.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, страховщики советуют внимательно читать все бумаги перед тем, как их подписывать, либо вообще игнорировать предложения посторонних людей, оказавшихся на месте ДТП.

Ранее эксперты рассказали, почему короткие полисы ОСАГО не пользуются популярностью у россиян.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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