Изменения в страховании: в полисы будут включаться нестандартные риски

"Российская газета" поделилась информацией, что сейчас страховщики занимаются разработкой продуктов, которые будут защищать от нестандартных рисков. Жители РФ смогут получить страховую выплату, если подорожает бизнес или они потеряют работу из-за депрессии.
"Ингосстрах" на данный момент работает над страховкой в случае испорченного отдыха.
"Приехал на море, а оно холодное. В таком случае страховая компания могла бы возвращать деньги за путевку", — рассказал эксперт Игорь Александров.
Он спрогнозировал, что может стать популярным индексное страхование цены бензина. "Совкомбанк Страхование Жизни" считает, что будет востребованным страховой продукт при обнаружении депрессии. Это может негативно повлиять и на работу, и на личную жизнь.
Отмечается, что востребованными станут любые краткосрочные страховки, например, от осадков во время проведения свадьбы.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.