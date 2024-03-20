"ПСБ Страхование" сообщило, что в новых регионах жители купили более 5000 полисов всего за полгода

Жители Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей за полгода оформили свыше пяти тысяч полисов в компании "ПСБ Страхование", сообщает АСН.
По данным страховщика, наиболее популярными услугами стали личное страхование потребительских кредитов и страхование сотрудников организаций от несчастных случаев, связанных с военными рисками. Лидером по оформлению полисов стала ЛНР — ее жители приобрели 3000 различных страховым продуктов.
По словам вице-президента "ПСБ Страхования" Алексея Назарова, такое количество полисов, проданных всего за полгода, свидетельствует о высокой востребованности страховых услуг у населения и важности развития страхового рынка в новых регионах.
"Одним из наших приоритетов в этом году станет расширение продуктового предложения с учетом актуальных потребностей бизнеса и жителей новых субъектов", — отметил он.
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