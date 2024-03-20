Исследование ВСК показало, что большинство спортивных травм дети получают при занятиях футболом

Самым небезопасным видом детского спорта является футбол, сообщают аналитики Страхового Дома ВСК.
Исследование страховщика показывает, что на спортивные травмы от футбола приходится самое больше число страховых случаев среди клиентов до 17 лет.
По данным аналитиков, в 2023 году зафиксировано 6% обращений в страховую компанию из-за спортивных травм среди детей. На футбол пришлось не менее 8%, на втором месте оказалось катание на велосипеде (6%), на третьем — катание на самокате (5%). Наименее травмоопасной для детей стала гимнастика (менее 1% обращений).
Страховщик отметил, что самыми уязвимыми для спортивных травм оказались дети в возрасте от 13 до 17 лет - в прошлом году на них пришлось 48% страховых случаев. Чуть реже травмировались дети от 7 до 12 лет (46%). Менее всего подвержены травмам оказались дошкольники (9% обращений), сообщил ВСК.
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