Исследование ВСК показало, что большинство спортивных травм дети получают при занятиях футболом

Страховой дом ВСК назвал футбол самым травмоопасным видом детского спорта

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Самым небезопасным видом детского спорта является футбол, сообщают аналитики Страхового Дома ВСК.

Фото: flickr.com by Грей Гиббс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исследование страховщика показывает, что на спортивные травмы от футбола приходится самое больше число страховых случаев среди клиентов до 17 лет.

По данным аналитиков, в 2023 году зафиксировано 6% обращений в страховую компанию из-за спортивных травм среди детей. На футбол пришлось не менее 8%, на втором месте оказалось катание на велосипеде (6%), на третьем — катание на самокате (5%). Наименее травмоопасной для детей стала гимнастика (менее 1% обращений).

Страховщик отметил, что самыми уязвимыми для спортивных травм оказались дети в возрасте от 13 до 17 лет - в прошлом году на них пришлось 48% страховых случаев. Чуть реже травмировались дети от 7 до 12 лет (46%). Менее всего подвержены травмам оказались дошкольники (9% обращений), сообщил ВСК.

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