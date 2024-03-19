Онлайн-ипотека в Тинькоффе: новые условия кредитования с "алгоритмической" страховкой

Тинькофф запускает онлайн-ипотеку на новостройки c "алгоритмической" страховкой

1:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

Как сообщает издание "ЛюдиИпотеки", Тинькофф-банк предоставил возможность оформить рыночную онлайн-ипотеку на новострои с алгоритмическим страхованием. Страховка будет уменьшаться каждый месяц вместе с уменьшением долга по ипотеке.

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Отмечается, что клиенты получат возможность оформить нужные документ в дистанционном формате, кредит на приобретение жилья доступен по ставке от 16,7 процентов.

В Тинькофф-банке ипотечные кредиты раньше оформлялись на новостройки только по государственной программе. Из-за этого были ограничения на условия, в том числе на цену квартиры. Сейчас ипотеку можно взять по цене до 50 миллионов рублей и на срок не больше 30 лет. Первоначальный взнос должен составлять минимум 15 процентов от всей суммы.

"Сумма оплаты за страховку ежемесячно пересчитывается и снижается. В случае, если клиент решает внести досрочный платеж по ипотеке, оплата страхования также будет пересчитана и уменьшена в соответствии со снижением суммы кредита. Поскольку страховка уже включена в ежемесячные выплаты, клиенту не нужно будет каждый год дополнительно договариваться со страховой компанией о продлении", — говорится в сообщении пресс-службы банка.