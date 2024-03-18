Центробанк заявил, что россияне стали чаще покупать каско и страховать подержанные автомобили

ЦБ: Автовладельцы стали чаще покупать полисы каско и страховать подержанные авто

1:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

Выросшее на треть число проданных полисов каско в 2023 году связано с увеличением объемов продаж новых авто и расширением автокредитования, а также повышением ценности этого вида страхования для водителей, сообщает АСН со ссылкой на Центробанк России.

Фото: pixabay.com by Rolf van de Wal is licensed under Creative Commons Zero

По данным аналитиков ЦБ, каждый шестой автовладелец с полисом ОСАГО также был застрахован по каско. Годом ранее оба полиса были у каждого восьмого водителя.

По мнению ЦБ, такой рост популярности каско связан с резким ростом продаж новых авто и популярности недорогих программ автострахования с ограниченными наборами рисков и франшизой.

Также аналитики отметили, что автовладельцы стали чаще страховать подержанные машины, что объясняется увеличением ценности автомобилей для собственников на фоне ограниченного предложения, а также подорожанием машин и их восстановительного ремонта. В среднем страховая премия в этом сегменте снизилась на 17,4% - до 30,4 тыс. руб.

Взносы по ОСАГО, напротив, увеличились на 18,8%, до 324,4 млрд руб., а количество полисов выросло на 3%, отмечают аналитики.

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