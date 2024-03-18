ЦБ рассказал, с кого требовать выплату, если у страховщика отозвали лицензию. У полиса ОСАГО особые условия.

ЦБ объяснил, куда обращаться за выплатой при отзыве лицензии у страховой компании

2:20 Your browser does not support the audio element. Страхование

При отзыве лицензии у страховой компании (СК) ее клиенты должны обращаться за выплатами во временную администрацию, созданную регулятором, сообщает АСН со ссылкой на Центробанк России.

Договор действует 45 дней

Информацию о временной администрации можно узнать на сайтах своего страховщика или ЦБ РФ, введя в строку поиска название страховой организации, объяснил Центробанк.

При заявлении требований застрахованным важно учитывать, что через 45 дней после отзыва лицензии договоры страхования перестают действовать. Если страховой случай произошел уже после прекращения договора, то клиент может вернуть только часть страховой премии, пропорциональную разнице между сроком, на который был заключен договор, и периодом, в течение которого он действовал.

Если СК является членом профессионального объединения страховщиков, то за страховой выплатой можно обратиться к нему.

Особые условия для ОСАГО

Для полисов ОСАГО предусмотрен особый порядок. Такой договор действует до указанной в нем даты окончания, даже если у страховщика отозвали лицензию. При наступлении страхового случая обладатель полиса ОСАГО имеет право потребовать выплату у страховщика виновника ДТП.

Если лицензия отозвана у СК виновника, то застрахованный может обратиться за возмещением в свою страховую организацию, при условии, что соблюдены условия прямого возмещения убытков. Если они не соблюдены, а также при отзыве лицензий у обоих страховщиков, застрахованный вправе обратиться с заявлением о компенсации в Российский Союз Автостраховщиков.

Конкурсное производство

В случае процедуры конкурсного производства уведомление о рассмотрении требования застрахованного, предъявленного во временную администрацию, будет направлено ему конкурсным управляющим в течение двух месяцев с даты публикации сведений о признании страховщика банкротом.

"Если требование до введения конкурсного производства вами не подавалось, его необходимо направить в арбитражный суд, страховую организацию и конкурсному управляющему с приложением документов, подтверждающих обоснованность этих требований, в те же сроки", — сообщает ЦБ.

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