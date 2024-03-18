Будет ли страховая платить по ОСАГО, если пассажир при открытии дверей повредил другое авто

Будут ли возмещены убытки по ОСАГО, если повреждено авто дверью другой машины

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Издание "Правозащитник" рассказало об одном случае, когда в страховую организацию обратилась владелица машины. Она потребовала возместить убытки по полису ОСАГО из-за того, что пассажир соседнего припаркованного автомобиля повредил дверцу.

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В соответствии с материалами дела, пассажир другой машины открыл дверь и тем самым задел рядом стоящий автомобиль, поцарапал его. В возмещении было отказано страховщиком, поскольку было принято решение, что этот случай не страховой.

Было сказано, что после осуществления парковки транспортное средство не считается источником повышенной опасности, так как оно обездвижено.

"Пассажир является самостоятельным участником дорожного движения и обязан соблюдать ПДД, не причиняя вреда, в противном случае именно он должен нести гражданско-правовую ответственность за причиненный вред", — говорится в издании.

Однако с таким решением не был согласен Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования. Поэтому требования хозяйки машины были частично удовлетворены. Со страховой организации было взыскано в ее пользу страховая выплата по ОСАГО. Ее сумма составила 7 385 рублей.