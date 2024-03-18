Путин потребовал навести порядок в сфере страховых выплат за СВО

Путин поручил улучшить порядок страховых выплат участникам СВО

0:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

Глава российского государства Владимир Путин призвал улучшить порядок страховых выплат участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: /мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Президент поручил военным, силовикам и министерству финансов ввести нововведения в законы, чтобы усовершенствовать систему выплат страховок. Речь идёт о страховании жизни и здоровья участников СВО.

Соответствующее поручение российский лидер дал, учитывая мнение студентов-участников СВО, с которыми встречался в январе. Доклад о реализации поручения президенту представят в середине апреля.

Накануне Путин заявил, что на Украине может быть создана "санитарная зона", чтобы предотвратить обстрелы российских регионов. При этом президент не стал говорить о возможном присоединении к РФ Харьковской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.