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Российский союз автостраховщиков объяснил, зачем оформлять полисы ОСАГО автовладельцам с иностранными правами

ЦБ допустил оформление ОСАГО для гражданам с иностранными правами

1:54
Страхование

Центробанк России считает возможным оформление полисов ОСАГО для автовладельцев с правами других государств, даже если нет договора информационного обмена с Россией, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информационное письмо ЦБ.

ЦБ допустил оформление ОСАГО для гражданам с иностранными правами
Фото: wikimedia.org by Майкл Мовчин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В нем говорится, что отсутствие международного договора РФ на предоставление организацией, выдавшей иностранное национальное или международное водительское удостоверение, сведений о таких водительских удостоверениях страховым компаниям, не является основанием для отказа в заключении договора ОСАГО.

В Центробанке уточнили, что речь идет о ситуациях, когда невозможно проверить сведения о конкретном автовладельце из-за отсутствия межгосударственного договора об обмене такими сведениями.

"Когда в полис ОСАГО вписывается лицо, допущенное к управлению (транспортным средством — прим. "Интерфакса") из иностранного государства, и у него водительское удостоверение иностранного государства, то как учитывать его стаж? — отметили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Представитель РСА пояснил, что в международных конвенциях такие случаи никак не регламентированы. Кроме того, водительское удостоверение часто заполнено на языке выдавшей его страны, а сотрудники страховщика и агенты далеко не всегда разбираются в иностранных языках, добавил он.

Если из водительского удостоверения можно определить водительский стаж автовладельца, то он должен учитываться, отметили в РСА, добавив, что есть еще и электронный полис, в котором все данные по водителю проверяются через взаимодействие с базами данных.

"Соответственно здесь не может быть никакого взаимодействия с базой данных иностранного государства. И ЦБ считает, что и это не является основанием для отказа в заключении договора ОСАГО", — подчеркнули в организации.

Ранее эксперт объяснил, выгодно ли оформлять полис ОСАГО на один-два месяца.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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