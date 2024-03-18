Российский союз автостраховщиков объяснил, зачем оформлять полисы ОСАГО автовладельцам с иностранными правами

Центробанк России считает возможным оформление полисов ОСАГО для автовладельцев с правами других государств, даже если нет договора информационного обмена с Россией, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информационное письмо ЦБ.
В нем говорится, что отсутствие международного договора РФ на предоставление организацией, выдавшей иностранное национальное или международное водительское удостоверение, сведений о таких водительских удостоверениях страховым компаниям, не является основанием для отказа в заключении договора ОСАГО.
В Центробанке уточнили, что речь идет о ситуациях, когда невозможно проверить сведения о конкретном автовладельце из-за отсутствия межгосударственного договора об обмене такими сведениями.
"Когда в полис ОСАГО вписывается лицо, допущенное к управлению (транспортным средством — прим. "Интерфакса") из иностранного государства, и у него водительское удостоверение иностранного государства, то как учитывать его стаж? — отметили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
Представитель РСА пояснил, что в международных конвенциях такие случаи никак не регламентированы. Кроме того, водительское удостоверение часто заполнено на языке выдавшей его страны, а сотрудники страховщика и агенты далеко не всегда разбираются в иностранных языках, добавил он.
Если из водительского удостоверения можно определить водительский стаж автовладельца, то он должен учитываться, отметили в РСА, добавив, что есть еще и электронный полис, в котором все данные по водителю проверяются через взаимодействие с базами данных.
"Соответственно здесь не может быть никакого взаимодействия с базой данных иностранного государства. И ЦБ считает, что и это не является основанием для отказа в заключении договора ОСАГО", — подчеркнули в организации.
Ранее эксперт объяснил, выгодно ли оформлять полис ОСАГО на один-два месяца.
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