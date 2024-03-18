В самом неожиданном месте. Страховщик рассказал о самых необычных случаях укусов клещей в России

В "АльфаСтраховании" рассказали, какие регионы РФ стали лидерами по укусам клещей в 2023 году

2:32 Your browser does not support the audio element. Страхование

Челябинская область и Красноярский край стали лидерами по обращениям за страховой выплатой из-за укуса клеща в 2023 году, сообщили представители "АльфаСтрахования".

Фото: wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Страховщик подчеркнул, что жертвой укуса клеща можно стать в самом неожиданном месте. С потеплением клещи просыпаются и к маю становятся активны, отметили представители компании. По их словам, в теплых странах угроза укуса клеща существует круглогодично, но и в российских регионах такие случаи участились. Так, в прошлом году, по данным "АльфаСтрахования", по страховому полису обратились 16 тысяч человек. Доя сравнения, в 2022 году этот показатель был на 11% ниже.

Получить укус клеща можно в любое время, рассказали в страховой компании. Например, был случай, когда клиент СК снял с себя паразита зимой, когда кормил животных на ферме. Клещ прятался в сене, которое для скота заготовили летом, и проснулся в теплом коровнике. Другой клиент "АльфаСтрахования" стал жертвой клеща, просто покурив на балконе. Паразит сидел в дачной рабочей одежде, ожидавшей летнего сезона.

В Алтайском крае семья обнаружила клеща в детской коляске после прогулки в парке. Ребенок не пострадал, уточнили в компании. Другая семья привезла клеща с отдыха и обнаружила его только утром, уже напившимся крови. Наконец, один из застрахованных принес клеща домой на новогодней елке, рассказали представители страховщика.

По данным "АльфаСтрахования", больше всего страховых случаев в прошлом году они зафиксировали в Челябинской области (22,14%), Красноярском крае (16,65%) и Новосибирской области (9,31%). Также высокие показатели обращений наблюдались в Томской (8,12%), Кировской (6,74%), Ярославской (6,27%), Иркутской (4,26%) областях, на Кузбассе (3,9%) и в Свердловской области (3,45%).

Максимальная выплата по полису страхования от клещей составила в 55 тысяч рублей. В "АльфаСтраховании" напомнили, что контакт с клещом может иметь критические последствия.

Ранее в "Ингосстрахе" придумали новую страховку для туристов и турагентов.