Верховный суд РФ объяснил, кто должен выплачивать страховку при столкновении авто с дорожным ограждением во время ДТП

При столкновении в ходе ДТП с дорожным ограждением потерпевший должен обращаться за возмещением к страховщику виновника, сообщил Верховный суд России.
В суде пояснили, что для потерпевших, не являющихся профессиональными участниками страховых правоотношений, не всегда очевиден факт повреждения иного имущества кроме участвовавших в аварии транспортных средств. Если установлено, что в ходе ДТП имело место столкновение автомобиля причинителя вреда с дорожным ограждением, то обращение потерпевшего за страховым возмещением в страховую компанию виновника является обоснованным.
Подчеркивается, что имущественное положение ответчика при этом не ухудшается, так как он обязан компенсировать расходы страховщика потерпевшего на страховую выплату и в случае прямого возмещения убытков.
Из-за отказа страховой в удовлетворении требований по причине того, что факт повреждения ограждения или другого иного имущества не доказан, потерпевший рискует утратить право на страховое возмещение из-за упущенных сроков обращения к своему страховщику, доказательства и другие обстоятельства, отметили в ВС РФ. При этом не имеет правового значения, обратился или нет собственник поврежденного имущества за возмещением к страховщику, резюмировали в Верховном суде.
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