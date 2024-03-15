ОСАГО: выгодно ли брать страховку на один-два месяца

Эксперт Иванов: выгодно ли брать ОСАГО на один-два месяца

0:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Руководитель отдела развития бизнеса Exodrive Юрий Иванов поделился мнением, в каких случаях выгодно иметь краткосрочный полис ОСАГО.

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По его словам, короткий полис ОСАГО выгодно оформлять в том случае, если машину используют в коммерческой цели, к примеру, в качестве такси. Благодаря этому владельцу не придется приобретать годовой полис, который стоит немало. Он сможет выбрать наиболее подходящий вариант страхования по времени использования и по стоимости.

"Сомневаюсь, что краткосрочные полисы будут популярны среди рядовых автовладельцев. Однако они могут быть актуальны для водителей такси, а точнее, для самозанятых таксистов, которые напрямую работают с агрегаторами заказов", - сказал эксперт.

Он отметил, что специальный полис ОСАГО с пометкой "такси" стоит в несколько раз дороже обычной страховки. Поэтому намного проще и выгоднее таксистам покупать краткосрочный полис ОСАГО.