Российским туристам компенсируют затраты на поездки в случае проблем

В России появился новый вид страхования для путешественников

1:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания "Ингосстрах" перед летним сезоном отпусков выпустила новый полис для путешественников. Об этом сообщает пресс-служба страховщика.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Новое предложение страхует риски отмены поездки. Причём оно действует не только для туристов, но и для турагентов.

Например, если клиент туроператора не отправился в поездку по причине страхового случая, то агент не потеряет комиссию за проданный тур, а оставит её себе, включив в статью о расходах. Страховка распространяется на поездки как внутри страны, так и за рубеж.

Что касается туристов, для них компания расширила покрытие. Теперь получить компенсацию можно будет не только за траты на путёвку, но и за деньги на дорогу до места отправления, чего раньше не было.

— Надеемся, что новый полис поможет турагентам вести свою работу ещё более уверенно, а туристам полноценно защитить себя на случай возможных потерь при отказе от поездки, — резюмировала представитель "Ингосстраха" Анастасия Орлова.