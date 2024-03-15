Лось из Подмосковья обошёлся страховой компании в 80 тысяч рублей

Страховую компанию заставили заплатить 80 тысяч рублей за сбитого лося

0:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Подмосковье страховой компании пришлось выплатить 80 тысяч рублей за сбитого лося. Об этом сообщили в министерстве экологии региона.

Фото: public-domain-image.com by Ryan Hagerty is licensed under U.S. federal government

Как рассказал глава ведомства Тихон Фирсов, клиентка страховой компании ехала по трассе Серпухов — деревня Райсемёновское и сбила лося, который перебегал дорогу. Животное получило смертельные травмы, ДТП оформили сотрудники ГИБДД.

Прокуратура обратилась за возмещением ущерба в пользу Минэкологии Подмосковья. Виновница аварии заявила, что платить должна её страховая фирма, а страховщик отказывался это делать, кивая на то, что не соблюдены все формальности при оформлении инцидента.

Однако суд решил иначе и потребовал от страховой компании компенсировать ущерб. Теперь фирме придётся заплатить за погибшее животное 80 тысяч рублей.