Нюансы и сроки оформления ОСАГО на автомобиль

Эксперты рассказали, сколько делается ОСАГО на машину и на какой срок

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

Полис ОСАГО должен иметься у каждого водителя, так как этот вид страхования является обязательным. В случае наступления страхового случая максимальная выплата может составлять 400 тысяч рублей. Если этого не хватит, то виновник должен доплатить разницу.

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С момента покупки ездить на машине без страховки разрешается в течение десяти дней. Если в это время произойдет страховой случай, то владелец должен будет сам возместить ущерб. Если не оформить ОСАГО, то нужно будет заплатить штраф в размере 800 рублей.

Чтобы быстро оформить страховку, можно сделать это онлайн, оплата также производится через интернет. Онлайн можно сравнить условия у разных страховщиков и выбрать подходящие. Стоит отметить, что электронный документ имеет такую же силу, что и полис, оформленный в страховой организации. Заверять его нотариально не нужно.

Сейчас оформить полис ОСАГО можно от одного дня до года.