"Будет экономически невыгодно". Автоэксперт рассказал о главной проблеме коротких полисов ОСАГО

Эксперт Сажин: Реформа с короткими ОСАГО не будет работать из-за высоких цен на полисы

1:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Реформа ОСАГО не будет работать, пока страховые компании устанавливают высокие цены на полисы, рассказал Общественной службе новостей автоэксперт Владимир Сажин.

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2 марта вступил в силу закон, позволяющий водителям заключать краткосрочные договоры ОСАГО сроком от одного дня. Собеседник издания отметил, что реформа была принята, чтобы предупредить случаи управления автомобилем без полиса и при этом не делать ОСАГО без ограничений.

По мнению Сажина, проблема инициативы в отсутствии конкретных тарифов на короткие полисы — страховым компаниям предоставили право формировать ценовую политику самостоятельно.

"Если один день будет стоить как месяц этого полиса, это будет экономически невыгодно и, возможно, эта история канет в лету. Она не будет работать, пока страховая компания ставит высокие ценники", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что закон об ОСАГО давно требует пересмотра, чтобы стимулировать добросовестных и осторожных водителей ездить еще лучше. Для этого страховщики должны считать не по верхней, а по нижней планке, отметил он.

"Водители, не попадающие в аварии, покрывают ущербы страховых компаний", — пояснил эксперт.

Поднятие тарифов регулятором Сажин назвал сомнительной мерой.

"Либо человек заплатит 500, либо 1000 рублей и это работает не день в день, когда заключен договор страхования, он работает через три дня", — сказал специалист.

Сажин пояснил. что трехдневная франшиза была введена, чтобы предотвратить мошеннические схемы, когда водитель ездит без полиса и просит сделать ему страховку задним числом.

"Чтобы такого не было, полис должен сразу вноситься в базу, как делается сейчас со всеми полисами", — заключил специалист.

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