В "Ингосстрахе" рассказали о необычных случаях с участием автомобилей и животных

Компания "Ингосстрах" подвела итоги 2023 года и поделилась самыми необычными страховыми обращениями, связанными с автомобилями.
Как рассказали в компании, чаще всего такие ситуации были связаны с животными. Так, осенью прошлого года клиент "Ингосстраха" ночью на автомобиле столкнулся с коровой. Машина получила серьезные повреждения, а виновница аварии скрылась с места происшествия в лесополосу.
Другой случай произошел с грузовым автомобилем с полуприцепом, который столкнулся с лошадью, выбежавшей на дорогу. В результате удара животное отбросило на встречный автомобиль. Грузовик пришлось отправить на ремонт.
В Московской области водитель, проезжая по сельской дороге, чуть не столкнулся с собакой — та неожиданно выскочила из-за куста и бросилась через дорогу. Автовладелец сумел избежать аварии. Собака осталась жива, а автомобиль отделался царапиной.
Ранее экономист рассказал, зачем пожилым людям страховать жизнь и имущество.
Королевская семья на грани развода.