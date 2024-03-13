В "Ингосстрахе" рассказали о необычных случаях с участием автомобилей и животных

"Ингосстрах" рассказал о самых необычных страховых случаях с автомобилями

1:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания "Ингосстрах" подвела итоги 2023 года и поделилась самыми необычными страховыми обращениями, связанными с автомобилями.

Фото: wikimedia.org by Мартин Вегманн Балиола is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic, 1.0 Generic

Как рассказали в компании, чаще всего такие ситуации были связаны с животными. Так, осенью прошлого года клиент "Ингосстраха" ночью на автомобиле столкнулся с коровой. Машина получила серьезные повреждения, а виновница аварии скрылась с места происшествия в лесополосу.

Другой случай произошел с грузовым автомобилем с полуприцепом, который столкнулся с лошадью, выбежавшей на дорогу. В результате удара животное отбросило на встречный автомобиль. Грузовик пришлось отправить на ремонт.

В Московской области водитель, проезжая по сельской дороге, чуть не столкнулся с собакой — та неожиданно выскочила из-за куста и бросилась через дорогу. Автовладелец сумел избежать аварии. Собака осталась жива, а автомобиль отделался царапиной.

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