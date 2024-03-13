Компания "СОГАЗ" выиграла конкурс на страхование Большой спортивной арены "Лужники"

АО "СОГАЗ" выиграло тендер на страхование Большой спортивной арены "Лужники" в Москве на 35 млрд рублей, сообщает АСН.
Инициатором конкурса выступило АО "Олимпийский комплекс "Лужники", выгодоприобретателем — Департамент городского имущества Москвы. В тендере кроме победителя участвовали "РЕСО-Гарантия" (цена контракта 4 млн руб.) и "Совкомбанк Страхование" (5,8 млн руб.). Максимальная страховая премия составила 15,5 млн руб.
Здание Большой спортивной арены, расположенное на улице Лужники, занимает 221 000 кв. м. В страховое покрытие будут включены в том числе конструктивные части, отделка внешней части здания, внутренняя отделка помещений и оборудование.
Согласно договору, "СОГАЗ" обеспечит комплексную страховая защиту сроком на один год. Общая страховая сумма составит 34,8 млрд руб., франшиза — 1 млн руб.
"Лужники" входят в 10 крупнейших футбольных стадионов Европы. После реконструкции перед ЧМ по футболу в 2018 г. объект стал главной футбольной ареной России.
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