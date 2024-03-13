Компания "СОГАЗ" выиграла конкурс на страхование Большой спортивной арены "Лужники"

"СОГАЗ" застрахует спортивную арену "Лужники" на 35 миллиардов рублей

1:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

АО "СОГАЗ" выиграло тендер на страхование Большой спортивной арены "Лужники" в Москве на 35 млрд рублей, сообщает АСН.

Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Инициатором конкурса выступило АО "Олимпийский комплекс "Лужники", выгодоприобретателем — Департамент городского имущества Москвы. В тендере кроме победителя участвовали "РЕСО-Гарантия" (цена контракта 4 млн руб.) и "Совкомбанк Страхование" (5,8 млн руб.). Максимальная страховая премия составила 15,5 млн руб.

Здание Большой спортивной арены, расположенное на улице Лужники, занимает 221 000 кв. м. В страховое покрытие будут включены в том числе конструктивные части, отделка внешней части здания, внутренняя отделка помещений и оборудование.

Согласно договору, "СОГАЗ" обеспечит комплексную страховая защиту сроком на один год. Общая страховая сумма составит 34,8 млрд руб., франшиза — 1 млн руб.

"Лужники" входят в 10 крупнейших футбольных стадионов Европы. После реконструкции перед ЧМ по футболу в 2018 г. объект стал главной футбольной ареной России.

Ранее эксперт рассказала, в каких случаях компания может отказать в страховании.