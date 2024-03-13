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Автопроизводителей уличили в тайном сборе данных о водителях

NYT: автомобильные системы отправляют данные о водителях страховым компаниям

1:11
Страхование

Издание New York Times провело расследование, в результате которого оказалось, что производители автомобилей занимаются продажей отчетов об особенностях поведения клиентов во время езды. Эти отчеты влияют на цену страхового взноса.

NYT: автомобильные системы отправляют данные о водителях страховым компаниям
Фото: Wikipedia by Axion23 is licensed under CC BY-SA 3.0

Такие автопроизводители, как Kia, Honda, Subaru, Mitsubishi и другие, собирают данные с транспортных средств, которые подключены к интернету. На основе данных составляются поведенческие профили автовладельцев. В них есть описания о том, как часто водитель прибегает к экстренному торможению, как часто превышает скорость.

"В 2022 году 65-летний американец Кенн Даль (Kenn Dahl) обнаружил, что его страховой взнос вырос на 21 %. Он обратился в несколько страховых компаний, но все они предложили, по его мнению, неадекватные ставки", — говорится в издании.

Один страховой агент признался, что это произошло по причине данных его профиля LexisNexis. Эта компания является международным брокером данных. В отчете говорилось о манере вождения, в нем были записаны все даты каждой поездки.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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