Автопроизводителей уличили в тайном сборе данных о водителях

NYT: автомобильные системы отправляют данные о водителях страховым компаниям

1:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

Издание New York Times провело расследование, в результате которого оказалось, что производители автомобилей занимаются продажей отчетов об особенностях поведения клиентов во время езды. Эти отчеты влияют на цену страхового взноса.

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Такие автопроизводители, как Kia, Honda, Subaru, Mitsubishi и другие, собирают данные с транспортных средств, которые подключены к интернету. На основе данных составляются поведенческие профили автовладельцев. В них есть описания о том, как часто водитель прибегает к экстренному торможению, как часто превышает скорость.

"В 2022 году 65-летний американец Кенн Даль (Kenn Dahl) обнаружил, что его страховой взнос вырос на 21 %. Он обратился в несколько страховых компаний, но все они предложили, по его мнению, неадекватные ставки", — говорится в издании.

Один страховой агент признался, что это произошло по причине данных его профиля LexisNexis. Эта компания является международным брокером данных. В отчете говорилось о манере вождения, в нем были записаны все даты каждой поездки.