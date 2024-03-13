Известная российская страховая фирма запустила предложение накопительного страхования с кешбэком

В России появилась программа накопительного страхования "Копи с кешбэком". Такую опцию предлагает компания "Ингосстрах-Жизнь".
Страховка предлагается сроком на 3 года и 5 лет. В первый год кешбэк от взносов составляет 30%, во второй год — 25% и 15% в последующие годы, если брать в качестве примера пятилетнее предложение.
Кроме того, клиенты смогут воспользоваться налоговым вычетом в размере 13% от суммы взноса (но не больше 19,5 тысяч рублей).
Как пояснил генеральный директор страховой компании Владимир Черников, программа "Копи с кешбэком" позволит сформировать капитал к определённому сроку или защитить близких людей в случае форс-мажора.
Напомним, ранее сообщалось, что американским фермерам придётся заплатить 6,5 млн долларов за мошенничество со страховкой урожая. Фермеры подделывали датчики дождя, создавая видимость, что над их полями было меньше осадков. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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