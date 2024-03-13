Известный российский врач Леонид Рошаль заявил, что в России оказывают медицинскую помощь, а не услуги

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что в России не нужно использовать термин "медицинская услуга". Слова врача передаёт агентство "ТАСС".
Рошаль предложил перестать употреблять это понятие, потому что граждане в нашей стране пользуются медицинской помощью, а не услугами. Право на эту помощь прописано в Конституции.
— Государство не оказывает услуги, оно реализует обязанность по оказанию гражданам медицинской помощи, — напомнил Рошаль.
Вместо "медицинской услуги" Рошаль считает нужным оставить термин "медицинское вмешательство". Первое понятие просто лишнее в этой терминологии, сказал врач.
Ничего от данного изменения пациенты не потеряют, добавил специалист, потому что за ними останется право требовать компенсации ущерба в случае плохой медпомощи.
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