Известный российский врач Леонид Рошаль заявил, что в России оказывают медицинскую помощь, а не услуги

Рошаль предложил исключить понятие "медицинская услуга"

1:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что в России не нужно использовать термин "медицинская услуга". Слова врача передаёт агентство "ТАСС".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Рошаль предложил перестать употреблять это понятие, потому что граждане в нашей стране пользуются медицинской помощью, а не услугами. Право на эту помощь прописано в Конституции.

— Государство не оказывает услуги, оно реализует обязанность по оказанию гражданам медицинской помощи, — напомнил Рошаль.

Вместо "медицинской услуги" Рошаль считает нужным оставить термин "медицинское вмешательство". Первое понятие просто лишнее в этой терминологии, сказал врач.

Ничего от данного изменения пациенты не потеряют, добавил специалист, потому что за ними останется право требовать компенсации ущерба в случае плохой медпомощи.

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