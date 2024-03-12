Страховым компаниям и банкам грозят серьезные финансовые риски из-за участившихся природных катаклизмов

Ухудшение климата в Австралии может привести к тому, что страховые компании и банки прекратят оказывать услуги в местах, подверженных природным катаклизмам, что может вызвать "каскадный эффект” во всей экономике, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет правительства страны.
Сегодня власти Австралии опубликовали свою первую Национальную оценку климатических рисков, выделив 11 приоритетных областей, которые подверглись "значительному риску" из-за изменения климата. В список вошли в том числе водная безопасность, сельское хозяйство и устойчивость экономики.
По данным отчета, давление на финансовую систему Австралии из-за резкого увеличения числа заявлений о стихийных бедствиях, связанных с климатом, может привести к "наихудшему развитию событий”, при котором страховщики и кредиторы уйдут из наиболее уязвимых сообществ.
"Такой шок в местной финансовой системе может иметь каскадные последствия для инфраструктуры и застроенной среды”, — говорится в докладе. — "Это может создать уязвимость в различных сообществах с дальнейшим потенциальным воздействием или давлением на другие системы, такие как здравоохранение и социальная поддержка, первичная промышленность и продовольствие”.
В Австралии уже наблюдается резкий рост страховых взносов, в частности, в результате повторяющихся стихийных бедствий, таких как обширные лесные пожары и наводнения.
В отчете также есть предупреждение о международных рисках для экономики Австралии в результате изменения климата, включая резкий рост миграции из сильно пострадавших регионов и перебои в работе международных торговых путей.
Доклад будет использован правительством для выработки стратегии адаптации и смягчения "национально значимых физических климатических рисков”, заявил помощник министра по вопросам изменения климата и энергетики Дженни МаКалистер.
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