Страховым компаниям и банкам грозят серьезные финансовые риски из-за участившихся природных катаклизмов

Bloomberg: В Австралии страховщики могут перестать оказывать услуги из-за изменения климата

1:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ухудшение климата в Австралии может привести к тому, что страховые компании и банки прекратят оказывать услуги в местах, подверженных природным катаклизмам, что может вызвать "каскадный эффект” во всей экономике, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет правительства страны.

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Сегодня власти Австралии опубликовали свою первую Национальную оценку климатических рисков, выделив 11 приоритетных областей, которые подверглись "значительному риску" из-за изменения климата. В список вошли в том числе водная безопасность, сельское хозяйство и устойчивость экономики.

По данным отчета, давление на финансовую систему Австралии из-за резкого увеличения числа заявлений о стихийных бедствиях, связанных с климатом, может привести к "наихудшему развитию событий”, при котором страховщики и кредиторы уйдут из наиболее уязвимых сообществ.

"Такой шок в местной финансовой системе может иметь каскадные последствия для инфраструктуры и застроенной среды”, — говорится в докладе. — "Это может создать уязвимость в различных сообществах с дальнейшим потенциальным воздействием или давлением на другие системы, такие как здравоохранение и социальная поддержка, первичная промышленность и продовольствие”.

В Австралии уже наблюдается резкий рост страховых взносов, в частности, в результате повторяющихся стихийных бедствий, таких как обширные лесные пожары и наводнения.

В отчете также есть предупреждение о международных рисках для экономики Австралии в результате изменения климата, включая резкий рост миграции из сильно пострадавших регионов и перебои в работе международных торговых путей.

Доклад будет использован правительством для выработки стратегии адаптации и смягчения "национально значимых физических климатических рисков”, заявил помощник министра по вопросам изменения климата и энергетики Дженни МаКалистер.