Раскрыты преимущества дополнительных продуктов при оформлении ОСАГО

Эксперт описала дополнительные продукты при оформлении ОСАГО

1:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

Эксперт по страхованию Лилия Мингазова поделилась информацией, какие еще дополнительные продукты доступны при оформлении ОСАГО.

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Например, к ОСАГО можно еще оформить ДСАГО. Это страховой полис, который предусматривает дополнительное страхование автогражданской ответственности. После его приобретения клиент сможет значительно повысить сумму, которую страховая организация должна будет выплачивать после произошедшего ДТП по вине клиента.

Еще зачастую клиенты оформляют такой продукт, как мини-КАСКО. Благодаря ему клиент получает защиту, если виновник ДТП не имеет полиса ОСАГО. Страховая компания возьмет на себя дело по взиманию денежных средств с виновника происшествия. Также клиенту не нужно будет самостоятельно обращаться в суд.

К полноценному полису КАСКО можно оформить GAP. Если произойдет хищение, полное разрушение автомобиля, то сумма страховой выплаты будет равна сумме, которая была на момент оформления страховки без учета амортизационного износа.