В России представлены меры по стимулированию страхования жилья от ЧС

ВСС представил новые меры по стимулированию страхования жилья от ЧС

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Российская газета" поделилась информацией, что Всероссийский союз страховщиков (ВСС) сформировал новые меры, призванные ускорить создание региональных программ по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Союз хочет, чтобы органы госвласти в разных российских субъектах начали разрабатывать программы по страхованию от ЧС.

"Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых субъектам РФ из федерального бюджета, предлагается увязать с наличием или отсутствием в регионе программ страхования жилья от ЧС", — говорится в издании.

Для того, чтобы люди стали чаще заключать соглашения по страхованию жилья, ВСС хочет, чтобы в дальнейшем такое соглашение учитывалось при выдаче кредитования на покупку зданий или на строительство, а также при получении разрешения на стройку.

Кроме того, ВСС предлагает ввести запрет на приватизацию жилого помещения, которое было предоставлено вместо утраченного незастрахованного жилого помещения. Также могут быть установлены различные нормы площади таких помещений для тех, кто оформил страховку и кто отказался.

Напоминаем, что в России за прошлый год самый большой ущерб был получен из-за чрезвычайных ситуаций природного характера.