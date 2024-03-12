Домашние животные будут в безопасности: как правильно выбрать страховщика

Эксперт Мингазова рассказала о нюансах страхования домашних животных и выборе агента

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Эксперт по страхованию Лилия Мингазова поделилась информацией, как правильно выбирать агента для страхования домашних животных.

Фото: openverse.org by B@rt is licensed under CC BY-SA 3.0.

Сейчас для владельцев питомцев доступна услуга по их страхованию. С ее помощью можно покрыть расходы, связанные с лечением животного из-за болезни или травмы. Также получить страховую выплату возможно, если питомец умер.

При выборе страхового агента важно обращать внимание на ряд нюансов, чтобы не попасться в руки мошенников. Убедитесь, что агент не является работником конкретной страховой организации. Тогда вы не сможете узнать предложения нескольких страховых компаний и выбрать наиболее выгодное для себя. Для проверки этого нюанса нужно запросить у работника агентский договор.

Эксперт также рассказала, стоит ли доверять страховому агенту, если он не находится в вашем городе. По ее словам, местоположение менеджера не должно влиять на доверие к нему. Обращайте внимание на репутацию организации, опыт работы страхового агента и его профессионализм. Можно также ознакомиться с отзывами других клиентов.